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«Корпорация МСП» раскроет данные по выручке бизнеса. Им помогают налоговики

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Рубрика Свой бизнес
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У «Корпорации МСП» появился сервис со статистикой налоговиков по выручке бизнеса в разных регионах. Как считают создатели, он поможет бизнесу масштабироваться на другие регионы, а также будет полезен при открытии нового бизнеса. 

Сервис расположен на сайте «Цифровая платформа МСП». Вот так там все выглядит:

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По мнению создателей, эта статистика поможет: 

  • при открытии своего дела;
  • при масштабировании бизнеса;
  • для корректировки стратегии уже действующего бизнеса.

Кроме статистики, на сайте хотят внедрить и другие сервисы — чтобы получить кредит, оценить кредитоспособность компании, для регистрации бизнеса онлайн.

В момент запуска будет доступно 37 мер поддержки в 10 регионах, в Алтайском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Бурятия.

По материалам vc.ru.

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