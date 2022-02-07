«Корпорация МСП» раскроет данные по выручке бизнеса. Им помогают налоговики

У «Корпорации МСП» появился сервис со статистикой налоговиков по выручке бизнеса в разных регионах. Как считают создатели, он поможет бизнесу масштабироваться на другие регионы, а также будет полезен при открытии нового бизнеса.
Сервис расположен на сайте «Цифровая платформа МСП». Вот так там все выглядит:
По мнению создателей, эта статистика поможет:
- при открытии своего дела;
- при масштабировании бизнеса;
- для корректировки стратегии уже действующего бизнеса.
Кроме статистики, на сайте хотят внедрить и другие сервисы — чтобы получить кредит, оценить кредитоспособность компании, для регистрации бизнеса онлайн.
В момент запуска будет доступно 37 мер поддержки в 10 регионах, в Алтайском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Бурятия.
По материалам vc.ru.
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