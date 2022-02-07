«Корпорация МСП» раскроет данные по выручке бизнеса. Им помогают налоговики

У «Корпорации МСП» появился сервис со статистикой налоговиков по выручке бизнеса в разных регионах. Как считают создатели, он поможет бизнесу масштабироваться на другие регионы, а также будет полезен при открытии нового бизнеса.

Сервис расположен на сайте «Цифровая платформа МСП». Вот так там все выглядит:

По мнению создателей, эта статистика поможет:

при открытии своего дела;

при масштабировании бизнеса;

для корректировки стратегии уже действующего бизнеса.

Кроме статистики, на сайте хотят внедрить и другие сервисы — чтобы получить кредит, оценить кредитоспособность компании, для регистрации бизнеса онлайн.

В момент запуска будет доступно 37 мер поддержки в 10 регионах, в Алтайском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Бурятия.

По материалам vc.ru.