За что ругают СБИС в «Рейтинге компаний»?

СБИС ругают в отзывах «Рейтинга компаний» за фейковые ошибки, нагрузку на сервера в отчетный период и за неудобную онлайн-версию.

Так, пользователь Людмила Г1 рассказала, что у СБИС пару лет назад отчеты РСВ система перестала автоматически проверять и сообщать об ошибках. Зато появилось сообщение, что, мол, отчет с ошибкой, и за 20 тыс. руб. специалисты компании его исправят.

Причем, по словам комментатора, сумма эта будет одинакова для любой компании. Кому-то 20 тысяч это ни о чем, а для кого-то — существенно.

Но больше всего возмущения у автора комментария вызвал тот факт, что даже если отчет без ошибок (так как налоговая его приняла), все равно будет вылезать это объявление.

В СБИС попросили контактные данные и ИНН, чтобы разобраться.

А другой пользователь, rcnrcn, также пожаловался, что при проверке РСВ и 6-НДФЛ вылезают ошибки, в чате поддержки просто убил много времени, и ему там упорно твердили, что нужно «купить лицензию на проверки».

Он же позже написал, что интерфейс онлайн-версии и оффлайн-версии 2.4 очень сильно различается не в пользу онлайна. И о том, что в январе из-за сдачи отчетности была высокая нагрузка на сервера, и очень плохо грузились данные.

Представитель СБИС на это ответил, что да, нагрузка была, простите за неудобства. Что вызвало негодование у пользователя hub. По его словам, сетовать на высокую нагрузку — не оправдание, раз решили переходить на онлайн-версию.

А подытожим комментарием rcnrcn:

«Пока что во многих направлениях онлайн выглядит не как „другой“ продукт, а как поломанный Сбис, если у человека был опыт с 2.4 и более ранними версиями».

Друзья, пишите еще отзывы. Может быть, у вас все отлично в работе со СБИС?