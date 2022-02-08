Компаниям рассылают письма о сверке по транспортному и земельному налогам

Налоговики советуют компаниям до конца 1 квартала провести сверку по транспорту и земле, чтобы при начислении налогов не было недоразумений. Бизнес начал получать письма из ИФНС с таким предложением.

Бизнесу нужно получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения.

Если данные в ЕГРН и данные компании будут разниться, надо сообщить об этом в ИФНС.

Налоговики все проверят и актуализируют данные в ЕГРН о вашем имуществе.