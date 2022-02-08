Мошенники обманули 11 человек на 6,3 миллиона рублей

11 жителей Челябинской области пострадали от действий мошенников. Всего аферисты смогли из них вытянуть 6,3 миллиона рублей.
Среди пострадавших — пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, бюджетники. Трое из них хотели улучшить свое материальное положение и считали, что общаются с биржевыми брокерами. А восемь человек купились на схему со «звонком из банка».
«География потерпевших также обширна — Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Куса, Озерск, Чебаркуль, Златоуст» — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
По всем фактам завели уголовные дела.
По материалам издания «Челябинский обзор».
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