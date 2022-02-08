Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Мошенники обманули 11 человек на 6,3 миллиона рублей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

11 жителей Челябинской области пострадали от действий мошенников. Всего аферисты смогли из них вытянуть 6,3 миллиона рублей.

Среди пострадавших — пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, бюджетники. Трое из них хотели улучшить свое материальное положение и считали, что общаются с биржевыми брокерами. А восемь человек купились на схему со «звонком из банка».

«География потерпевших также обширна — Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Куса, Озерск, Чебаркуль, Златоуст» — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По всем фактам завели уголовные дела.

По материалам издания «Челябинский обзор».

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить