Очищенные овощи облагаются НДС по ставке 20 %

Если с картофеля, лука, моркови и свеклы снять кожуру, то НДС по ним вырастет вдвое — с 10 до 20 %.
Овощи облагаются НДС по ставке 10 % на основании пп.1 п.2 ст. 164 НК. Список продуктов, которые облагаются по ставке 10 %, есть в постановлении Правительства № 908 от 31.12.2004.
Там нет очищенных овощей.
Очищенный картофель, лук, морковь, свекла — это продукция переработки овощей.
Поэтому при реализации таких товаров ставка НДС будет 20 %.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-07-07/2570 от 19.01.2022.
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