Как бухгалтеру обойтись без ручного ввода первички? Бесплатный вебинар

Годовая отчетность близится к концу, а кому-то нужно успеть не только документы недостающие собрать, но и ввести их в учетную систему. Есть хороший способ распознать и ввести в систему сотни документов за несколько минут.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички». Он пройдет 18 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре вы узнаете:

Как избавиться от ошибок ручного ввода.

Как загружать документы из ЭДО напрямую в систему учета без покупки дополнительных модулей.

Как создать цифровой архив документов, чтобы удобно хранить и быстро выгружать документы для проверяющих органов.

Спикер — Никита Крутиков, директор по развитию компании Entera, эксперт в области автоматизации документооборота. Более десяти лет занимается оптимизацией бизнес-процессов для 5000 компаний, среди которых Газпром-медиа, Самокат, Юникон (BDO), Актион и другие.

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