Молодежь в два раза чаще стала интересоваться кредитками

Молодые люди от 18 до 24 лет стали намного чаще подавать заявки на кредитные карты. А россияне старше 55 лет реже всех оформляют кредитки.
Такие результаты показало исследование маркетплейса «Сравни.ру».
Кредитными картами стали чаще интересоваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет. А люди старше 55 лет оформляют кредитки реже всех. Аналитики это объяснили активной работой банков по привлечению молодых заемщиков.
Если сравнивать январь 2021 и 2022 года, то в этом году заявки на карты подали в 2,2 раза больше молодых россиян.
«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — прокомментировал директор отдела аналитики «Сравни.ру» Роман Романчук.
Цитата по «ТАСС».
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