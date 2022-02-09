🙉 Налоговики на свое усмотрение зачитывают уплаченный налог в счет долга по пеням

Единый налоговый счет еще не ввели, а бухгалтеры уже на себе ощутили все прелести будущего новшества. Налоговики уже сейчас зачитывают взносы в счет пеней, формируя тем самым новый долг, на который снова начисляются пени.

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

Организации по ТКС прилетело решение о зачете долга по пеням в счет якобы переплаты по взносам.

На самом деле, никакой переплаты нет, просто взносы уплачены до того, как сдан РСВ (что вполне естественно).

Недоуменный бухгалтер ищет способы отказаться от такого зачета. Но, по словам налоговиков, назад пути нет. Дело уже сделано.

Теперь же задолженность по текущим платежам оказалась недоплаченной, на неё начнут опять пени начисляться...

и так по кругу всё время продолжаться будет? мы же с таким подходом вообще никогда к общему результату не придём, потому что декларации я представляю через квартал, а ещё через квартал из ИФНС я узнаю сколько пеней начислено за эту просрочку, которая просрочкой быть не должна... вот это удобство организовали! вот они, первые звоночки от их самостоятельности!

в следующем году будет ПОЛНАЯ самостоятельность: куда хочу — туда и разнесу! — пишет наш читатель.

Обсуждение идет в теме форума «Как отказаться от Решения о зачёте страх взносов в уплату пеней».