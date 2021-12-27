🔥🔥🔥 Все налоги надо будет платить в единый срок на единый счет

Бухгалтерам больше не придется заполнять много платежек с разными КБК. Единым платежом можно будет оплатить все налоги. В платежке надо будет указать только сумму и ИНН компании.
Будет единый налоговый счет с единым сальдо расчетов и единый срок уплаты налогов.
Законопроект с масштабными поправками в НК, подготовленный «Единой Россией», внесен в Госдуму.
Планируется, что благодаря нововведению у налогоплательщика не будет одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.
Меняются сроки сдачи деклараций и уплаты налогов.
Почти все налоги надо будет платить до 25 числа.
Декларацию по НДС надо будет сдавать до 20 числа, а не до 25-го, как сейчас.
Платить НДФЛ налоговые агенты тоже будут по-новому.
Исчисленный НДФЛ за период с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца надо будет платить не позднее 25 числа текущего месяца.
Сдавать 6-НДФЛ надо будет до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Засчитывать единый налоговый платеж в счет конкретного налога будут налоговики. Для этого им нужно будет отправлять электронное уведомление о налогах, которые уплачены единым платежом. Это ведомление можно отправить по ТКС или через личный кабинет.
Закон должен заработать с 2023 года.
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