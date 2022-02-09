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SIM-карты предлагают лимитировать и выдавать не больше трех на каждого

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Рубрика Интернет и IT
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В Госдуме предложили ограничить число SIM-карт, выдаваемых в одни руки, числом не более трех. Но операторы связи высказались против такой идеи.

С инициативой к главе Минцифры обратился депутат Олег Матвейчев.

По его мнению, нужно оформлять не более трех SIM-карт на каждого россиянина, причем совокупно у разных операторов связи. Депутат считает, что это защитит от ситуаций, когда недобросовестные дилеры массово оформляют на паспортные данные клиентов SIM-карты, и все эти мобильные номера потом оказываются в руках мошенников.

Операторы связи с идеей не согласны — люди могут покупать SIM-карты десятками. Например, для систем «умного дома». Или на старших или младших родственников.

Да и с 2014 года SIM-карту можно купить только по паспорту, операторы считают, что этого вполне достаточно.

По материалам «Известий».

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