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❗ Поменяли справку 182н

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Рубрика Больничные
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Изменилась форма справки по приказу Минтруда № 182н, которая нужна для расчета больничных. Оттуда убрали одну строку.

На официальном портале публикован приказ Минтруда от 10.01.2022 № 1н.

Изменения незначительные.

Из справки убрали строку с реквизитами подписи главного бухгалтера.

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То есть теперь справку будет подписывать только директор.

Ранее Минтруд пояснял, что такое изменение сократит сроки выдачи справок работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии.

В справке отражается зарплата за 2 года, предшествующих году увольнения.

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