❗ Поменяли справку 182н

Изменилась форма справки по приказу Минтруда № 182н, которая нужна для расчета больничных. Оттуда убрали одну строку.
На официальном портале публикован приказ Минтруда от 10.01.2022 № 1н.
Изменения незначительные.
Из справки убрали строку с реквизитами подписи главного бухгалтера.
То есть теперь справку будет подписывать только директор.
Ранее Минтруд пояснял, что такое изменение сократит сроки выдачи справок работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии.
В справке отражается зарплата за 2 года, предшествующих году увольнения.
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