Можно получить вычет на покупку одной квартиры, и на проценты по ипотеке на другую квартиру

Если до 2014 года вы получили вычет на покупку квартиры, право на вычет по ипотечным процентам у вас осталось. Его можно использовать при покупке другой квартиры.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/2702 от 19.01.2022.

С 1 января 2014 года поменялись нормы НК относительно вычета в 2 млн рублей при покупке квартир. Раньше вычет давали только на одну квартиру, даже если она дешевая.

Потом значение стала иметь стоимость жилья.

Вычет дают на 2 млн рублей. Если ваша квартира дешевле, остаток вычета не сгорает. Его можно дополучить при покупке другой квартиры.

Но эта норма работает только при покупке первого жилья после 2014 года.

Если вы уже использовали вычет до 2014 года, получить его повторно по другой квартире не получится.

Зато есть возможность получить вычет по ипотечным процентам, если ранее вы его не получали.

То есть можно получить имущественный вычет на покупку квартиры № 1 до 2014 года и вычет на ипотечные проценты по квартире № 2 после 2014 года.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс! 120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете». (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.) Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.