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Как заполнить строку 264 декларации по УСН в Санкт-Петербурге

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Рубрика Декларация по УСН
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В декларации по УСН за 2021 год надо заполнять строки 124 или 264 с основанием применения пониженной ставки. В этом поле 19 знаков, разбитых на две части. Заполняя вторую, надо ориентироваться на региональный закон.

Что писать в строке 264 бизнесу из Санкт-Петербурга, разбирались на нашем форуме.

В первой части указывается семизначный код из приложения к порядку заполнения декларации.

Код зависит от объекта налогообложения:

  • для объекта «доходы» код 3462010;
  • для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
  • для Крыма и Севастополя — код 3462030;
  • для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.

Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.

Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит, впереди ставим нули.

В законе Санкт-Петербурга для УСН «доходы минус расходы» пониженная ставка 7 % указана в статье 1.

Значит, код будет 3462020/000100000000.

Строка 264 будет заполнена так:

1

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