Как заполнить строку 264 декларации по УСН в Санкт-Петербурге

В декларации по УСН за 2021 год надо заполнять строки 124 или 264 с основанием применения пониженной ставки. В этом поле 19 знаков, разбитых на две части. Заполняя вторую, надо ориентироваться на региональный закон.
Что писать в строке 264 бизнесу из Санкт-Петербурга, разбирались на нашем форуме.
В первой части указывается семизначный код из приложения к порядку заполнения декларации.
Код зависит от объекта налогообложения:
- для объекта «доходы» код 3462010;
- для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
- для Крыма и Севастополя — код 3462030;
- для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.
Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.
Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит, впереди ставим нули.
В законе Санкт-Петербурга для УСН «доходы минус расходы» пониженная ставка 7 % указана в статье 1.
Значит, код будет 3462020/000100000000.
Строка 264 будет заполнена так:
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