В Госдуме просят ЦБ подумать о снижении ключевой ставки до 4%

Центробанку предложили обсудить с Госдумой и правительством, целесообразно ли дальше повышать ключевую ставку, и стоит ли отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики.
С таким предложением к Эльвире Набиуллиной обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
Кроме предложения подумать о целесообразности повышения ставки, он предлагает также снизить ключевую ставку до уровня не более 4%. И заодно привязать ее к рентабельности в производственной сфере.
Парламентарий считает, что дальнейшее повышение ставки приведет к негативным последствиям для экономики, в том числе и для малого бизнеса. А снижение ставки не несет инфляционных угроз.
По материалам «РИА Новости».
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