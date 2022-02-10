В Госдуме просят ЦБ подумать о снижении ключевой ставки до 4%

Центробанку предложили обсудить с Госдумой и правительством, целесообразно ли дальше повышать ключевую ставку, и стоит ли отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики.

С таким предложением к Эльвире Набиуллиной обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Кроме предложения подумать о целесообразности повышения ставки, он предлагает также снизить ключевую ставку до уровня не более 4%. И заодно привязать ее к рентабельности в производственной сфере.

Парламентарий считает, что дальнейшее повышение ставки приведет к негативным последствиям для экономики, в том числе и для малого бизнеса. А снижение ставки не несет инфляционных угроз.

По материалам «РИА Новости».