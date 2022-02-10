Кто работал с системой управления запасами Min-Max?

Хотим увидеть ваши отзывы о компании Min-Max для «Рейтинга компаний» на «Клерке».
Min-Max — автоматизированная система управления запасами для 1С. По сути, программная надстройка.
Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот из последнего:
- Евгений Мигалко: как я уволил закупщика и увеличил прибыль на 80%.
- Как улучшить работу по закупкам и почему одной мотивации сотрудников недостаточно.
- Как эффективно закупать сезонные товары: автоматический расчет сезонности в 1С.
А вот что пишут в интернете:
Или вот:
Друзья, кто работал с Min-Max? Напишите ваши отзывы, мы передадим их разработчикам.
Ждем ваши отзывы.
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