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Кто работал с системой управления запасами Min-Max?

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Хотим увидеть ваши отзывы о компании Min-Max для «Рейтинга компаний» на «Клерке».

Min-Max — автоматизированная система управления запасами для 1С. По сути, программная надстройка.

Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот из последнего:

А вот что пишут в интернете:

1

Или вот:

2

Друзья, кто работал с Min-Max? Напишите ваши отзывы, мы передадим их разработчикам.

Ждем ваши отзывы.

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