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Скоро начнут маркировать подгузники

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Рубрика Маркировка товаров
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Уже с 15 февраля 2022 года начнется эксперимент по маркировке медицинских изделий.

Эксперимент продлится до 28 февраля 2023 года.

Постановление Правительства от 09.02.2022 № 137 опубликовано на официальном портале.

Будут маркировать:

  • обеззараживатели (очистители воздуха);
  • ортопедическая обувь и стельки для нее;
  • слуховые аппараты;
  • стенты коронарные;
  • компьютерные томографы;
  • санитарно-гигиенически изделия, используемые при недержании.

Пока маркировка будет добровольной.

В ближайшее время запланированы следующие экспериметы:

Дата начала эксперимента

Дата завершения эксперимента

Что будут маркировать

15 февраля 2022 года

28 февраля 2023 года

Медицинские изделия

1 марта 2022 года

31 августа 2022 года

Безалкогольные напитки

1 марта 2022 года

28 февраля 2023 года

Соки и соковая продукция

1 апреля 2022 года

28 февраля 2023 года

Рыбная продукция

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Корма для животных

1 июня 2022 года

31 августа 2023 года

Алкоголь

 

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