Скоро начнут маркировать подгузники

Уже с 15 февраля 2022 года начнется эксперимент по маркировке медицинских изделий.
Эксперимент продлится до 28 февраля 2023 года.
Постановление Правительства от 09.02.2022 № 137 опубликовано на официальном портале.
Будут маркировать:
- обеззараживатели (очистители воздуха);
- ортопедическая обувь и стельки для нее;
- слуховые аппараты;
- стенты коронарные;
- компьютерные томографы;
- санитарно-гигиенически изделия, используемые при недержании.
Пока маркировка будет добровольной.
В ближайшее время запланированы следующие экспериметы:
Дата начала эксперимента
Дата завершения эксперимента
Что будут маркировать
15 февраля 2022 года
28 февраля 2023 года
Медицинские изделия
1 марта 2022 года
31 августа 2022 года
Безалкогольные напитки
1 марта 2022 года
28 февраля 2023 года
Соки и соковая продукция
1 апреля 2022 года
28 февраля 2023 года
Рыбная продукция
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Корма для животных
1 июня 2022 года
31 августа 2023 года
Алкоголь
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