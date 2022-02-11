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Консервативный коммерческий банк лишили лицензии за обнал

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Рубрика Банки
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ЦБ отозвал лицензию у АО Банк «ККБ». По величине активов банк занимал 164 место в банковской системе.

Банк, по мнению регулятора, неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также им не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники доходов которых были непрозрачны.

По мнению ЦБ, банк обслуживал теневой игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка.

Что хорошо для вкладчиков, банк в системе страхования вкладов.

По материалам с сайта ЦБ.

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