В основном НДФЛ по ставке 15 % платят москвичи

В 2021 году в бюджет поступило 82,7 млрд рублей НДФЛ по ставке 15 % с высоких доходов. Больше половины этой суммы — с доходов москвичей.
На 2022–2024 годы в бюджет заложены сборы в размере 79 — 90 млрд руб. с высоких доходов, пишет РБК.
Эти деньги пойдут в благотворительный фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями.
Кстати, в конечном итоге НДФЛ 15 % за 2021 будет еще больше после того, как налоговики высчитают налог для тех, у кого были большие доходы, но от разных налоговых агентов.
Топ-10 регионов по сбору НДФЛ 15 % в 2021 году:
- Москва — 44,47 млрд рублей;
- Санкт-Петербург — 7,59 млрд рублей;
- Московская область — 4,26 млрд рублей;
- Челябинская область — 2,33 млрд рублей;
- Свердловская область — 1,86 млрд рублей;
- Татарстан — 1,5 млрд рублей;
- Дагестан — 1,34 млрд рублей;
- Краснодарский край — 1,1 млрд рублей;
- Мурманская область — 0,86 млрд рублей;
- Самарская область — 0,77 млрд рублей.
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