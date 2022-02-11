В основном НДФЛ по ставке 15 % платят москвичи

В 2021 году в бюджет поступило 82,7 млрд рублей НДФЛ по ставке 15 % с высоких доходов. Больше половины этой суммы — с доходов москвичей.

Минфин рассчитывал собрать 60 млн рублей, но реальные поступления оказались больше на 38 %. На 2022–2024 годы в бюджет заложены сборы в размере 79 — 90 млрд руб. с высоких доходов, пишет РБК. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями.

Кстати, в конечном итоге НДФЛ 15 % за 2021 будет еще больше после того, как налоговики высчитают налог для тех, у кого были большие доходы, но от разных налоговых агентов.

Топ-10 регионов по сбору НДФЛ 15 % в 2021 году: Москва — 44,47 млрд рублей;

Санкт-Петербург — 7,59 млрд рублей;

Московская область — 4,26 млрд рублей;

Челябинская область — 2,33 млрд рублей;

Свердловская область — 1,86 млрд рублей;

Татарстан — 1,5 млрд рублей;

Дагестан — 1,34 млрд рублей;

Краснодарский край — 1,1 млрд рублей;

Мурманская область — 0,86 млрд рублей;

Самарская область — 0,77 млрд рублей.