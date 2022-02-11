Россияне предпочитают вкладываться в крипту, а не расплачиваться с ее помощью

Около 60% криптокошельков россиян находятся в спящем состоянии. Хоть баланс у них положительный, трансакции не проводились. Эксперты объясняют это явление долгими инвестициями в крипту.

Об этом говорится в отчете криптобиржи MEXC.

Более 58% российских инвесторов перестали проводить платежи через криптокошельки в 2021 году. В мире Россия по количеству спящих кошельков на втором месте после Индии, там их 78%. При этом 68% таких пользователей в нашей стране заходили в аккаунт минимум три раза за год. Это подтверждает, что пароли они не потеряли (если пароль утерян, зайти в кошелек не получится, и восстановить его будет уже нельзя).

Эксперты считают, что россияне не относятся к криптовалюте как к средству платежа, а скорее как к средству для долгого инвестирования. Так происходит, в том числе, из-за нерешенного вопроса по регулированию крипты в стране.

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По материалам «Коммерсантъ».