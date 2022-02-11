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Сняли запрет на закрытие ИП на АУСН в процессе камералки

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Рубрика АУСН
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Ликвидировать организацию на АУСН до окончания камеральной проверки не получится. Но закрыть ИП — можно.

В первоначальной версии законопроекта об АУСН № 20281-8 запрет на закрытие был прописан и для ИП.

Получалось, что индивидуального предпринимателя будут принудительно удерживать в этом статусе. Пока идет камералка (а это 3 месяца) человек должен был оставаться ИП.

Ко второму чтению эту несуразицу убрали.

Теперь запрет на закрытие есть только для организаций.

Как только компания задумает ликвидироваться и сообщит об этом в ИФНС, начнется проверка.

Через 3 месяца она завершится и можно закрывать фирму.

В общем случае камералки будут проводить с 1 февраля. Проверять будут доходы за 12 месяцев.

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