Эльвира Набиуллина по-прежнему выступает против крипты

По мнению главы ЦБ, концепция по обороту криптовалют не только не убирает риски для россиян, но и создает новые. А еще она сравнила крипту с валютной ипотекой.
Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит угрозу для благосостояния людей, если рынок криптовалют будет развиваться по предложенной Минфином концепции. И правительство, по ее словам, ее еще не обсуждало, а только собирается это сделать.
«Концепция Минфина говорит о плюсах легализации. Мы сомневаемся в этом», — сказала она.
По ее мнению, концепция не позволит убрать риски для людей, она создаст новые. А для сравнения привела валютную ипотеку.
«Потом встал вопрос, почему это не было запрещено, эти проблемы приходилось решать правительству, центральному банку, при этом масштаб был куда меньше, чем с криптовалютами», — заявила она.
По материалам Forbes.
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