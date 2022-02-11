Эльвира Набиуллина по-прежнему выступает против крипты

По мнению главы ЦБ, концепция по обороту криптовалют не только не убирает риски для россиян, но и создает новые. А еще она сравнила крипту с валютной ипотекой.

Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит угрозу для благосостояния людей, если рынок криптовалют будет развиваться по предложенной Минфином концепции. И правительство, по ее словам, ее еще не обсуждало, а только собирается это сделать.

«Концепция Минфина говорит о плюсах легализации. Мы сомневаемся в этом», — сказала она.

По ее мнению, концепция не позволит убрать риски для людей, она создаст новые. А для сравнения привела валютную ипотеку.

«Потом встал вопрос, почему это не было запрещено, эти проблемы приходилось решать правительству, центральному банку, при этом масштаб был куда меньше, чем с криптовалютами», — заявила она.

По материалам Forbes.