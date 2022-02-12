Компании смогут электронно отправлять в ИФНС пояснения по имущественным налогам

Налоговики сами считают компаниям транспортный и земельный налоги и высылают сообщения. В ответ надо отправить пояснение, если обнаружились неточности. У такого пояснения будет электронный формат.
На федеральном портале опубликован проект ФНС об утверждении форм и форматов пояснений в связи с сообщением ИФНС о суммах:
- транспортного налога;
- налога на имущество организаций;
- земельного налога.
Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.
Сейчас у пояснений нет электронного формата. Он появится к 2023 году. Сами бланки пока не опубликованы.
Раньше представить пояснения можно было в течение 10 дней после получения сообщения. С 2022 года срок продлили до 20 дней.
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