Компании смогут электронно отправлять в ИФНС пояснения по имущественным налогам

Налоговики сами считают компаниям транспортный и земельный налоги и высылают сообщения. В ответ надо отправить пояснение, если обнаружились неточности. У такого пояснения будет электронный формат.

На федеральном портале опубликован проект ФНС об утверждении форм и форматов пояснений в связи с сообщением ИФНС о суммах: транспортного налога;

налога на имущество организаций;

земельного налога.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

Сейчас у пояснений нет электронного формата. Он появится к 2023 году. Сами бланки пока не опубликованы.

Раньше представить пояснения можно было в течение 10 дней после получения сообщения. С 2022 года срок продлили до 20 дней.