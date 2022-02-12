Родитель может получить вычет при покупке квартиры в новостройке на имя ребенка

Если вы покупаете квартиру в строящемся доме на имя ребенка, то после сдачи дома можно оформить вычет на свое имя.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/3340 от 21.01.2022.
По квартире в новостройке, купленной по договору долевого участия, право на вычет возникает с даты подписания акта с застройщиком.
Если фактически расходы на покупку квартиры нес родитель и ребенок-собственник младше 18 лет, то родитель может оформить вычет.
При этом вычет предоставят именно родителю, а не ребенку.
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