Для ИП на УСН нет имущественного вычета

Ставка налога по УСН «доходы» и так в 2,2 раза ниже, чем ставка НДФЛ. Поэтому не целесообразно еще и давать таким ИП какие-то вычеты по типу имущественных и социальных, как для плательщиков НДФЛ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-06/2/3172 от 20.01.2022.

В ведомстве напомнили, что переход на УСН — добровольный.

Поэтому, если ИП хочет получать вычеты по НДФЛ, он может применять ОСНО.