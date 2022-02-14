🙏 ФНС обещает разъяснить, как надо было заполнять годовой РСВ

Бухгалтеры сдали РСВ за 2021 год, так и не дождавшись разъяснений от налоговиков по поводу необлагаемых выплат в пострадавшем бизнесе. ФНС обещает такие разъяснения дать, как только согласует свою позицию с Минфином.

Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/1276@ от 04.02.2022.

Речь идет о необлагаемой зарплате в размере МРОТ на сотрудника в компаниях и ИП, которые получили ковидную субсидию.

Дело в том, что малый бизнес платит взносы по двум тарифам — 30 % с МРОТ и 15 % с сумм, превышающих МРОТ. В РСВ надо заполнять два приложения 1 к разделу 1 с подразделами — с кодами тарифа 01 и 20.

Бухгалтеров волнует, как быть с МРОТ, который, с одной стороны, необлагаемый, а с другой стороны, облагаемый под 30 %.

1С формирует РСВ, где в тариф с кодом 01 попадает не 1 МРОТ на человека, как обычно, а 2 МРОТ. Все, что выше 2 МРОТ, идет в тариф с кодом 20.

Но мог бы быть и другой вариант.

Смотрите в таблице разные варианты начисления взносов при зарплате в 50 000 руб.

Вариант № 1 Вариант № 2 Сумма выплат по тарифу 01 25 584 12 792 Необлагаемые выплаты по тарифу 01 12 792 12 792 База по тарифу 01 12 792 0 Взносы по тарифу 01 3 837,60 0 Сумма выплат по тарифу 20 24 416 37 208 Необлагаемые выплаты по тарифу 20 0 0 База по тарифу 20 24 416 37 208 Взносы тарифу 20 3 662,40 5 581,20 Итого взносов 7 500,00 5 581,20

Возможно, скоро бухгалтеры дождутся четких разъяснений налоговиков и узнают, правильно ли они посчитали взносы и заполнили РСВ.