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🙏 ФНС обещает разъяснить, как надо было заполнять годовой РСВ

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Рубрика РСВ
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Бухгалтеры сдали РСВ за 2021 год, так и не дождавшись разъяснений от налоговиков по поводу необлагаемых выплат в пострадавшем бизнесе. ФНС обещает такие разъяснения дать, как только согласует свою позицию с Минфином.

Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/1276@ от 04.02.2022.

Речь идет о необлагаемой зарплате в размере МРОТ на сотрудника в компаниях и ИП, которые получили ковидную субсидию.

Дело в том, что малый бизнес платит взносы по двум тарифам — 30 % с МРОТ и 15 % с сумм, превышающих МРОТ. В РСВ надо заполнять два приложения 1 к разделу 1 с подразделами — с кодами тарифа 01 и 20.

Бухгалтеров волнует, как быть с МРОТ, который, с одной стороны, необлагаемый, а с другой стороны, облагаемый под 30 %.

1С формирует РСВ, где в тариф с кодом 01 попадает не 1 МРОТ на человека, как обычно, а 2 МРОТ.

Все, что выше 2 МРОТ, идет в тариф с кодом 20.

Но мог бы быть и другой вариант.

Смотрите в таблице разные варианты начисления взносов при зарплате в 50 000 руб.

 

Вариант № 1

Вариант № 2

Сумма выплат по тарифу 01

25 584

12 792

Необлагаемые выплаты по тарифу 01

12 792

12 792

База по тарифу 01

12 792

0

Взносы по тарифу 01

3 837,60

0

Сумма выплат по тарифу 20

24 416

37 208

Необлагаемые выплаты по тарифу 20

0

0

База по тарифу 20

24 416

37 208

Взносы тарифу 20

3 662,40

5 581,20

Итого взносов

7 500,00

5 581,20

Возможно, скоро бухгалтеры дождутся четких разъяснений налоговиков и узнают, правильно ли они посчитали взносы и заполнили РСВ.

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