🙏 ФНС обещает разъяснить, как надо было заполнять годовой РСВ

Бухгалтеры сдали РСВ за 2021 год, так и не дождавшись разъяснений от налоговиков по поводу необлагаемых выплат в пострадавшем бизнесе. ФНС обещает такие разъяснения дать, как только согласует свою позицию с Минфином.
Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/1276@ от 04.02.2022.
Речь идет о необлагаемой зарплате в размере МРОТ на сотрудника в компаниях и ИП, которые получили ковидную субсидию.
Дело в том, что малый бизнес платит взносы по двум тарифам — 30 % с МРОТ и 15 % с сумм, превышающих МРОТ. В РСВ надо заполнять два приложения 1 к разделу 1 с подразделами — с кодами тарифа 01 и 20.
Бухгалтеров волнует, как быть с МРОТ, который, с одной стороны, необлагаемый, а с другой стороны, облагаемый под 30 %.
1С формирует РСВ, где в тариф с кодом 01 попадает не 1 МРОТ на человека, как обычно, а 2 МРОТ.
Все, что выше 2 МРОТ, идет в тариф с кодом 20.
Но мог бы быть и другой вариант.
Смотрите в таблице разные варианты начисления взносов при зарплате в 50 000 руб.
Вариант № 1
Вариант № 2
Сумма выплат по тарифу 01
25 584
12 792
Необлагаемые выплаты по тарифу 01
12 792
12 792
База по тарифу 01
12 792
0
Взносы по тарифу 01
3 837,60
0
Сумма выплат по тарифу 20
24 416
37 208
Необлагаемые выплаты по тарифу 20
0
0
База по тарифу 20
24 416
37 208
Взносы тарифу 20
3 662,40
5 581,20
Итого взносов
7 500,00
5 581,20
Возможно, скоро бухгалтеры дождутся четких разъяснений налоговиков и узнают, правильно ли они посчитали взносы и заполнили РСВ.
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