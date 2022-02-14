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Главный борец с коррупцией в регионе сел на 10 лет за... коррупцию

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Рубрика Экономические преступления
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В Красноярске бывшему начальнику антикоррупционного управления регионального МВД дали 10 лет за взятку и мошенничество.

Как установил суд, в 2016 году антикоррупционер получил от бизнесмена 600 тысяч рублей за обещание прекратить налоговую проверку. Деньги он должен был передать налоговикам. Однако после передачи денег проверка не прекратилась.

Главу УЭБ и ПК арестовали в августе 2019 года, по обвинению во взятке (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

Прокуратура просила посадить его на 12 лет в колонию строгого режима, но суд дал 10 лет, плюс штраф в 2 млн рублей. Кроме того, он два года не сможет работать в правоохранительных структурах.

По материалам «Инфо 24».

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