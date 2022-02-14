Малый бизнес будут штрафовать меньше

Малому и среднему бизнесу хотят смягчить административные штрафы. Социально ориентированные НКО, микро- и малые предприятия приравняют по размерам штрафов к ИП.
Правительственный законопроект сейчас обсуждают в Госдуме.
Сейчас до 96% МСП — это микропредприятия с максимальным доходом 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек. А 3,7% МСП — это малые предприятия с доходом до 800 млн рублей и численностью до 100 человек.
Всего юрлиц в малом бизнесе — 39%, остальные — ИП.
При этом разница между размерами штрафов, которые прилетают юрлицам и ИП, по верхнему пределу бывает в среднем от 500 до 900%. Иными словами, при одинаковых нарушениях ИП заплатит гораздо меньше, чем фирма.
Поправками также предлагают применять предупреждение вместо штрафа для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме случаев угрозы жизни и здоровью людей, животных, отсутствие вреда растительному миру, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы ЧС, и в отсутствие имущественного ущерба.
Наконец, хотят запретить суммировать штрафы за несколько одинаковых нарушений.
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