Малый бизнес будут штрафовать меньше

Малому и среднему бизнесу хотят смягчить административные штрафы. Социально ориентированные НКО, микро- и малые предприятия приравняют по размерам штрафов к ИП.

Правительственный законопроект сейчас обсуждают в Госдуме.

Сейчас до 96% МСП — это микропредприятия с максимальным доходом 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек. А 3,7% МСП — это малые предприятия с доходом до 800 млн рублей и численностью до 100 человек.

Всего юрлиц в малом бизнесе — 39%, остальные — ИП.

При этом разница между размерами штрафов, которые прилетают юрлицам и ИП, по верхнему пределу бывает в среднем от 500 до 900%. Иными словами, при одинаковых нарушениях ИП заплатит гораздо меньше, чем фирма.

Поправками также предлагают применять предупреждение вместо штрафа для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме случаев угрозы жизни и здоровью людей, животных, отсутствие вреда растительному миру, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы ЧС, и в отсутствие имущественного ущерба.

Наконец, хотят запретить суммировать штрафы за несколько одинаковых нарушений.