В Минфине ответили на претензии ЦБ к концепции оборота крипты

Концепция по регулированию оборота крипты в нашей стране учитывает все риски, которые называет Центробанк. Так считают в Минфине.
Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, понятное регулирование исключит создание параллельной финансовой системы, введет четкие и понятные правила для участников рынка и создаст инструменты для защиты прав инвесторов.
Замглавы Минфина считает, что если криптовалюту вообще запретить, это автоматически сделает миллионы людей нарушителями закона. А кроме того, запрет майнинга затормозит развитие новых технологий и сервисов, многие высококвалифицированные специалисты уедут за рубеж. Да и налоги бюджет не получит.
Чиновник уточнил, что банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок криптовалюты. Они будут обязаны соблюдать все нормы антиотмывочного законодательства. А к тем лицам, которые не захотят использовать легальные возможности, будут применяться меры ответственности.
По материалам «ТАСС».
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