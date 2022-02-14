В Минфине ответили на претензии ЦБ к концепции оборота крипты

Концепция по регулированию оборота крипты в нашей стране учитывает все риски, которые называет Центробанк. Так считают в Минфине.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, понятное регулирование исключит создание параллельной финансовой системы, введет четкие и понятные правила для участников рынка и создаст инструменты для защиты прав инвесторов.

Замглавы Минфина считает, что если криптовалюту вообще запретить, это автоматически сделает миллионы людей нарушителями закона. А кроме того, запрет майнинга затормозит развитие новых технологий и сервисов, многие высококвалифицированные специалисты уедут за рубеж. Да и налоги бюджет не получит.

Чиновник уточнил, что банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок криптовалюты. Они будут обязаны соблюдать все нормы антиотмывочного законодательства. А к тем лицам, которые не захотят использовать легальные возможности, будут применяться меры ответственности.

По материалам «ТАСС».