❤️Отправь валентинку своему налоговику

День святого Валентина отмечают не все, но каждый хоть раз хотя бы слышал об этом празднике. Давайте сделаем так, чтобы в мире стало немножко больше любви?

Что бы вы написали в открытке любимому налоговому инспектору? Мы решили покреативить и нарисовали образец валентинки-налоговинки: забирайте и пользуйтесь :-).

Можно, по старинке, распечатать открытку (тут ее можно скачать) и написать поздравление на ней. А можно сделать это в Ворде или онлайн-редакторе типа Canva.

А вот что уже написали на эту тему бухгалтеры в нашем телеграм-канале:

В комментариях предложили написать налоговикам: «не пишите мне больше». А вы что скажете, коллеги?