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❤️Отправь валентинку своему налоговику

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Рубрика Общество. Люди. События
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День святого Валентина отмечают не все, но каждый хоть раз хотя бы слышал об этом празднике. Давайте сделаем так, чтобы в мире стало немножко больше любви?

Что бы вы написали в открытке любимому налоговому инспектору? Мы решили покреативить и нарисовали образец валентинки-налоговинки: забирайте и пользуйтесь :-).

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Можно, по старинке, распечатать открытку (тут ее можно скачать) и написать поздравление на ней. А можно сделать это в Ворде или онлайн-редакторе типа Canva.

А вот что уже написали на эту тему бухгалтеры в нашем телеграм-канале:

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В комментариях предложили написать налоговикам: «не пишите мне больше». А вы что скажете, коллеги? 

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