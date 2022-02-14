❤️Отправь валентинку своему налоговику

День святого Валентина отмечают не все, но каждый хоть раз хотя бы слышал об этом празднике. Давайте сделаем так, чтобы в мире стало немножко больше любви?
Что бы вы написали в открытке любимому налоговому инспектору? Мы решили покреативить и нарисовали образец валентинки-налоговинки: забирайте и пользуйтесь :-).
Можно, по старинке, распечатать открытку (тут ее можно скачать) и написать поздравление на ней. А можно сделать это в Ворде или онлайн-редакторе типа Canva.
А вот что уже написали на эту тему бухгалтеры в нашем телеграм-канале:
В комментариях предложили написать налоговикам: «не пишите мне больше». А вы что скажете, коллеги?
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