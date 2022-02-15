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Минфин напомнил, что совмещать НПД и ОСНО нельзя

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятый ИП не может одновременно применять НПД и ОСНО. Потому что самозанятость несовместима ни с какими другими режимами. Если ИП перешел на НПД, у него будет только НПД.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/3168 от 20.01.2022.

В законе о самозанятых № 422-ФЗ сказано, что не могут применять НПД лица:

  • применяющие иные специальные налоговые режимы;
  • ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ (то есть ИП на ОСНО).

 

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