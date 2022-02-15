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Как защитить бизнес от излишнего внимания налоговиков в 2022 году? Бесплатный двухдневный вебинар, начало завтра

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Рубрика Налоговые проверки
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Год только начался, а налоговики уже дергают бизнес из разных сфер по разным поводам. Требования, вызовы на допросы, доначисления, штрафы. Инспекторы могут заинтересоваться любой компанией, а потому знать, как защититься, нужно всем.

Центр обучения «Клерка» приглашает на двухдневный бесплатный вебинар «Как защитить бизнес в 2022 году». Первый день вебинара пройдет 16 февраля, а второй день — 17 февраля. Время начала оба дня — в 11:00 по Москве.

Эксперты расскажут вам, как избежать ненужного внимания налоговиков:

  • при оформлении бухгалтерских документов;
  • при банкротстве компании;
  • при купле-продаже бизнеса;
  • при законной налоговой экономии.

Кроме того, поговорим о том, как защитить свои права в сложных ситуациях — в том числе на допросах и при проверках.

Спикеры:

  • Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.
  • Алексей Некрасов, заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», включён в рейтинг Best Lawyers.
  • Наталья Никольская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат».
  • Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».
  • Андрей Илларионов, руководитель налоговой практики в Адвокатское бюро Юрлов и партнеры.
  • Юлия Крохина, доктор юридических наук, профессор, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова.

Записывайтесь прямо сейчас. День 1, день 2.

Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!

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Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».

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