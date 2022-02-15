Как защитить бизнес от излишнего внимания налоговиков в 2022 году? Бесплатный двухдневный вебинар, начало завтра

Год только начался, а налоговики уже дергают бизнес из разных сфер по разным поводам. Требования, вызовы на допросы, доначисления, штрафы. Инспекторы могут заинтересоваться любой компанией, а потому знать, как защититься, нужно всем.
Центр обучения «Клерка» приглашает на двухдневный бесплатный вебинар «Как защитить бизнес в 2022 году». Первый день вебинара пройдет 16 февраля, а второй день — 17 февраля. Время начала оба дня — в 11:00 по Москве.
Эксперты расскажут вам, как избежать ненужного внимания налоговиков:
- при оформлении бухгалтерских документов;
- при банкротстве компании;
- при купле-продаже бизнеса;
- при законной налоговой экономии.
Кроме того, поговорим о том, как защитить свои права в сложных ситуациях — в том числе на допросах и при проверках.
Спикеры:
- Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.
- Алексей Некрасов, заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», включён в рейтинг Best Lawyers.
- Наталья Никольская, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат».
- Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».
- Андрей Илларионов, руководитель налоговой практики в Адвокатское бюро Юрлов и партнеры.
- Юлия Крохина, доктор юридических наук, профессор, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова.
Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!
Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.
Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».
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