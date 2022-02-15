Как защитить бизнес от излишнего внимания налоговиков в 2022 году? Бесплатный двухдневный вебинар, начало завтра

Год только начался, а налоговики уже дергают бизнес из разных сфер по разным поводам. Требования, вызовы на допросы, доначисления, штрафы. Инспекторы могут заинтересоваться любой компанией, а потому знать, как защититься, нужно всем.

Центр обучения «Клерка» приглашает на двухдневный бесплатный вебинар «Как защитить бизнес в 2022 году». Первый день вебинара пройдет 16 февраля, а второй день — 17 февраля. Время начала оба дня — в 11:00 по Москве.

Эксперты расскажут вам, как избежать ненужного внимания налоговиков:

при оформлении бухгалтерских документов;

при банкротстве компании;

при купле-продаже бизнеса;

при законной налоговой экономии.

Кроме того, поговорим о том, как защитить свои права в сложных ситуациях — в том числе на допросах и при проверках.

Спикеры:

Аркадий Брызгалин , генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.

, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. Алексей Некрасов , заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», включён в рейтинг Best Lawyers.

, заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», включён в рейтинг Best Lawyers. Наталья Никольская , адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат».

, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат». Иван Кузнецов , один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».

, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения». Андрей Илларионов , руководитель налоговой практики в Адвокатское бюро Юрлов и партнеры.

, руководитель налоговой практики в Адвокатское бюро Юрлов и партнеры. Юлия Крохина, доктор юридических наук, профессор, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова.