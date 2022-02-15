В Сбербанке призвали скорее ввести регулирование крипты. И выступили против ее запрета

В Сбербанке согласились с правительственной позицией по обороту криптовалют и выступили против их полного запрета. Кроме того, там призывают как можно скорее ввести регулирование крипты.
Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Наша позиция совпадает с позицией правительства, что криптовалюты надо регулировать, а не запрещать» — сказал он.
По его словам, нужно эффективное регулирование, чтобы люди и организации могли легально ее приобретать, чтобы банки проводили антиотмывочные мероприятия, а государство собирало со сделок налоги.
При этом в Сбере разделили опасения ЦБ по поводу неквалифицированных инвесторов. По мнению банкира, нужно предусмотреть механизмы квалификации и подготовки инвесторов.
Замглавы банка подчеркнул, что необходимо скорее ввести правильное регулирование, а не запрещать оборот криптовалют.
По материалам «РИА Новости».
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