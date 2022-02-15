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В Сбербанке призвали скорее ввести регулирование крипты. И выступили против ее запрета

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Рубрика Криптовалюта
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В Сбербанке согласились с правительственной позицией по обороту криптовалют и выступили против их полного запрета. Кроме того, там призывают как можно скорее ввести регулирование крипты.

Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Наша позиция совпадает с позицией правительства, что криптовалюты надо регулировать, а не запрещать» — сказал он.

По его словам, нужно эффективное регулирование, чтобы люди и организации могли легально ее приобретать, чтобы банки проводили антиотмывочные мероприятия, а государство собирало со сделок налоги.

При этом в Сбере разделили опасения ЦБ по поводу неквалифицированных инвесторов. По мнению банкира, нужно предусмотреть механизмы квалификации и подготовки инвесторов.

Замглавы банка подчеркнул, что необходимо скорее ввести правильное регулирование, а не запрещать оборот криптовалют.

По материалам «РИА Новости».

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