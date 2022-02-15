Бесплатное переобучение смогут пройти не только предпенсионеры, но и молодежь

В 2022 году пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям смогут также молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно).

Принято постановление Правительства № 139 от 09.02.2022.

Раньше такое право было только у россиян старше 50 лет и женщин с маленькими детьми.

Оформить заявку на обучение можно на сайте «Работа России».

Стать участниками программы могут несколько категорий молодых людей: тек, кто после завершения обучения или службы в армии более четырех месяцев не может найти работу;

сотрудники, находящиеся под угрозой увольнения;

россияне без среднего профессионального или высшего образования.

На переобучение молодежи в 2022 году из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей.

Еще 7,4 млрд рублей предусмотрено для остальных категорий граждан.

Программы переобучения организованы на базе нескольких десятков вузов по всей стране, пишут «Известия».

В прошлом году наибольшей популярностью пользовалась программа «Таргетолог и SMM-специалист».

Также в число востребованных программ подготовки вошли: фитнес-тренер;

специалист по госзакупкам;

работа на электронных торговых площадках и маркетплейсах;

кадровое администрирование;

графический дизайн в рекламе.