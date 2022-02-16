Бизнес обяжут каждую неделю тестировать сотрудников на ковид

Малому бизнесу рекомендуют еженедельно проверять здоровье всех сотрудников.

Роспотребнадзор готовит проект методических рекомендаций с правилами тестирования на COVID-19 сотрудников предприятий. В аппарате бизнес-омбудсмена считают, что для бизнеса это будет тяжелая финансовая нагрузка.

По методическим рекомендациям, тесты надо делать с такой периодичностью: при штате менее 500 человек — еженедельно тестировать каждого сотрудника ;

тестировать ; при штате от 500 до 1 000 человек — еженедельно тестировать не менее 50 % персонала;

при штате более 1 000 человек — раз в 2 недели тестировать не менее 25 % работников.

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Андрей Даниленко считает, что критерии тестирования должны быть более разумными для малого бизнеса — хотя бы раз в месяц, а не в неделю.

Кроме того, целесообразно предусмотреть компенсации, например, через ФОМС.

Даниленко сказал, что методические рекомендации формально не обязательны к исполнению, но практика показывает, что эти документы федерального РПН на местах легко превращаются в инструкции и предписания, утверждаемые властями на региональном уровне.