Если вы купили недостроенный дом, можно получить вычет по НДФЛ на стройматериалы

Расходы на строительные услуги, стройматериалы и т.д. можно включить в состав имущественного вычета по покупке жилого дома. Но только если дом был в незавершенном состоянии.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/3103 от 20.01.2022.

Общий размер вычета на дом — 2 000 000 руб.

В вычет могут включаться следующие расходы: на разработку проектной и сметной документации;

на покупку строительных и отделочных материалов;

на покупку жилого дома, в том числе не оконченного строительством;

на работы по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;

на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

Но вычет на достройку и отделку возможен в том случае, если договор купли-продажи предусматривает приобретение жилого дома, строительство которого не завершено.

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