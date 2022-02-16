📱💻 Будут маркировать смартфоны и ноутбуки

С 1 марта 2022 года начнется эксперимент по маркировке электронных устройств.
Минпромторг доработал проект постановления правительства.
В перечне продукции — 26 категорий, в том числе:
- смартфоны;
- ноутбуки;
- планшеты;
- электронные книги;
- видеокамеры;
- печатные платы.
Эксперимент продлится до 31 января 2023 года. Участие в нем добровольное.
Маркировка электроники запускается не только для противодействия незаконному обороту товаров, но и для введения утилизационного сбора с производителей и импортеров, пишет «Коммерсантъ».
В ближайшее время запланированы еще такие эксперименты:
Дата начала эксперимента
Дата завершения эксперимента
Что будут маркировать
15 февраля 2022 года
28 февраля 2023 года
Медицинские изделия
1 марта 2022 года
31 августа 2022 года
Безалкогольные напитки
1 марта 2022 года
28 февраля 2023 года
Соки и соковая продукция
1 апреля 2022 года
28 февраля 2023 года
Рыбная продукция
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов
1 мая 2022 года
28 февраля 2023 года
Корма для животных
1 июня 2022 года
31 августа 2023 года
Алкоголь
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