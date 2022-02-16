📱💻 Будут маркировать смартфоны и ноутбуки

С 1 марта 2022 года начнется эксперимент по маркировке электронных устройств.

Минпромторг доработал проект постановления правительства.

В перечне продукции — 26 категорий, в том числе: смартфоны;

ноутбуки;

планшеты;

электронные книги;

видеокамеры;

печатные платы.

Эксперимент продлится до 31 января 2023 года. Участие в нем добровольное.

Маркировка электроники запускается не только для противодействия незаконному обороту товаров, но и для введения утилизационного сбора с производителей и импортеров, пишет «Коммерсантъ».

В ближайшее время запланированы еще такие эксперименты:

Дата начала эксперимента Дата завершения эксперимента Что будут маркировать 15 февраля 2022 года 28 февраля 2023 года Медицинские изделия 1 марта 2022 года 31 августа 2022 года Безалкогольные напитки 1 марта 2022 года 28 февраля 2023 года Соки и соковая продукция 1 апреля 2022 года 28 февраля 2023 года Рыбная продукция 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов 1 мая 2022 года 28 февраля 2023 года Корма для животных 1 июня 2022 года 31 августа 2023 года Алкоголь