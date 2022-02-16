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📱💻 Будут маркировать смартфоны и ноутбуки

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 марта 2022 года начнется эксперимент по маркировке электронных устройств.

Минпромторг доработал проект постановления правительства.

В перечне продукции — 26 категорий, в том числе:

  • смартфоны;
  • ноутбуки;
  • планшеты;
  • электронные книги;
  • видеокамеры;
  • печатные платы.

Эксперимент продлится до 31 января 2023 года. Участие в нем добровольное.

Маркировка электроники запускается не только для противодействия незаконному обороту товаров, но и для введения утилизационного сбора с производителей и импортеров, пишет «Коммерсантъ».

В ближайшее время запланированы еще такие эксперименты:

Дата начала эксперимента

Дата завершения эксперимента

Что будут маркировать

15 февраля 2022 года

28 февраля 2023 года

Медицинские изделия

1 марта 2022 года

31 августа 2022 года

Безалкогольные напитки

1 марта 2022 года

28 февраля 2023 года

Соки и соковая продукция

1 апреля 2022 года

28 февраля 2023 года

Рыбная продукция

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Консервированные продукты из мяса, овощей, фруктов

1 мая 2022 года

28 февраля 2023 года

Корма для животных

1 июня 2022 года

31 августа 2023 года

Алкоголь

 

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