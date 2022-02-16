⚡️ АУСН стартует с 1 июля 2022 года

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроекты, которые вводят новый спецрежим для малого бизнеса — АУСН.
Автоматическую упрощенку вводят в 4 регионах:
- Москве;
- Московской области;
- Калужской области;
- Татарстане.
Через полгода, возможно, географию эксперимента расширят, сказал Андрей Макаров, комментируя проект.
Условия для новой упрощенки, в частности, такие:
- численность штата до 5 человек;
- доходом до 60 млн рублей в год;
- стоимость ОС до 150 млн рублей;
- сотрудникам не положена досрочная пенсия;
- нет сотрудников-иностранцев.
Ставки такие:
- 8 % при АУСН «доходы»;
- 20 % при АУСН «доходы минус расходы»;
- 3 % — минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы».
Страховых взносов, в том числе фиксированных, нет.
НДФЛ с зарплаты сотрудников будет удерживать и платить банк.
Деклараций при АУСН не будет. Но РСВ и 6-НДФЛ сдавать надо. И в ПФР надо будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Выездных налоговых проверок не будет, будут только камеральные.
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