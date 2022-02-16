⚡️ АУСН стартует с 1 июля 2022 года

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроекты, которые вводят новый спецрежим для малого бизнеса — АУСН.

Автоматическую упрощенку вводят в 4 регионах:

Москве;

Московской области;

Калужской области;

Татарстане.

Через полгода, возможно, географию эксперимента расширят, сказал Андрей Макаров, комментируя проект.

Условия для новой упрощенки, в частности, такие:

численность штата до 5 человек;

доходом до 60 млн рублей в год;

стоимость ОС до 150 млн рублей;

сотрудникам не положена досрочная пенсия;

нет сотрудников-иностранцев.

Ставки такие: 8 % при АУСН «доходы»;

при АУСН «доходы»; 20 % при АУСН «доходы минус расходы»;

при АУСН «доходы минус расходы»; 3 % — минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы».

Страховых взносов, в том числе фиксированных, нет.

НДФЛ с зарплаты сотрудников будет удерживать и платить банк.

Деклараций при АУСН не будет. Но РСВ и 6-НДФЛ сдавать надо. И в ПФР надо будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Выездных налоговых проверок не будет, будут только камеральные.