Кредитные каникулы предлагают давать по потребкредитам

В ЦБ предлагают на постоянной основе ввести кредитные каникулы на полгода по потребительским кредитам. Неважно, на какой срок выданным и в какой сумме.

Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — сообщил он.

По его словам, регулятор активно участвует в подготовке поправок, которые на постоянной основе распространят кредитные каникулы на потребительские кредиты.

Заемщик сможет воспользоваться каникулами один раз для каждого из взятых кредитов.

Сейчас отсрочку дают ипотечникам, оказавшимся в трудной ситуации. А временно каникулы распространялись на потребкредиты только в «пандемийный» 2020-й.

По материалам «Известий».