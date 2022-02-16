Кредитные каникулы предлагают давать по потребкредитам

В ЦБ предлагают на постоянной основе ввести кредитные каникулы на полгода по потребительским кредитам. Неважно, на какой срок выданным и в какой сумме.
Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — сообщил он.
По его словам, регулятор активно участвует в подготовке поправок, которые на постоянной основе распространят кредитные каникулы на потребительские кредиты.
Сейчас отсрочку дают ипотечникам, оказавшимся в трудной ситуации. А временно каникулы распространялись на потребкредиты только в «пандемийный» 2020-й.
По материалам «Известий».
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