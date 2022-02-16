Работающие пенсионеры в среднем получают 66 тысяч рублей, насчитали в Минтруде

Средний совокупный доход работающих пенсионеров, состоящий из пенсии и зарплаты, составляет в среднем 66 тысяч рублей. Из них пенсия — 14 тысяч. К таким цифрам пришел Минтруд на основе данных ПФР.

В министерстве уточнили, что в этом году средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составила 19 тысяч рублей.

В декабре 2021 года средняя пенсия в стране была 15 842 рубля, по данным Росстата. Из-за инфляции реальные пенсии в декабре 2021 года сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го.

По материалам «Известий».