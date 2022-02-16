Работающие пенсионеры в среднем получают 66 тысяч рублей, насчитали в Минтруде

Средний совокупный доход работающих пенсионеров, состоящий из пенсии и зарплаты, составляет в среднем 66 тысяч рублей. Из них пенсия — 14 тысяч. К таким цифрам пришел Минтруд на основе данных ПФР.
В министерстве уточнили, что в этом году средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составила 19 тысяч рублей.
В декабре 2021 года средняя пенсия в стране была 15 842 рубля, по данным Росстата. Из-за инфляции реальные пенсии в декабре 2021 года сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го.
По материалам «Известий».
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.