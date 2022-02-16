Супруги делят между собой имущественный вычет только один раз

Если супруги купили дом и каждый из них начал получать имущественный вычет в размере ½ доли, то потом уже нельзя поменять эту пропорцию.

К такому выводу пришла ФНС в ходе рассмотрения жалобы.

Муж получал вычет с 2012 по 2015 годы, но так и не получил его до конца. Сейчас недополученную им часть вычета хотела получить жена, но налоговики ей в этом отказали.

Она подала жалобу в ФНС, но это не помогло.

Как утверждает ФНС, однажды сделав выбор, изменить потом его уже будет нельзя.

Возможность отказа от уже полученного имущественного вычета действующим законодательством не предусмотрена. Соотношения для получения вычета определяются единожды при подаче первой декларации и заявления.

Пересмотр этих параметров в дальнейшем невозможен.

Ранее ФНС в письме № БС-3-11/6615@ от 04.10.2021 поясняла, что изменить выбор, подав уточненную 3-НДФЛ, можно только до того, как ИФНС перечислила деньги по декларации.

А вот что касается вычета на проценты по ипотеке, то его можно перераспределять ежегодно, здесь строгого ограничения нет.

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