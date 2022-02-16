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Со Steam и других площадок не будут собирать налог на поддержку патриотических игр

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Рубрика Интернет и IT
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В Минцифры выступили против налога для международных игровых платформ.

«Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы. <...> Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Steam и другие платформы хотят обложить 5% налогом, чтобы поддержать патриотические игры.

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