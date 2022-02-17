Из-за выплат за вынужденный прогул придется сдавать уточненный РСВ

Если человека незаконно уволили и суд встал на его сторону, надо выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула. Эта выплата облагается страховыми взносами. Отражать ее в текущем РСВ нельзя, надо сдать уточненку за прошлый период.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/2136 от 18.01.2022.
Дело в том, что за периоды, когда за человека платят взносы, у него идет пенсионный стаж.
Фактически выплата за вынужденный простой идет за тот период, который сейчас в ИЛС человека идет без стажа.
Чтобы в персонифицированном учете все правильно отражалось, работодателю надо сдать уточенный РСВ за тот период, в течение которого человек не работал из-за незаконного увольнения.
Форма отчета — та, которая действовала в тот период.
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