Из-за выплат за вынужденный прогул придется сдавать уточненный РСВ

Если человека незаконно уволили и суд встал на его сторону, надо выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула. Эта выплата облагается страховыми взносами. Отражать ее в текущем РСВ нельзя, надо сдать уточненку за прошлый период.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/2136 от 18.01.2022.

Дело в том, что за периоды, когда за человека платят взносы, у него идет пенсионный стаж.

Фактически выплата за вынужденный простой идет за тот период, который сейчас в ИЛС человека идет без стажа.

Чтобы в персонифицированном учете все правильно отражалось, работодателю надо сдать уточенный РСВ за тот период, в течение которого человек не работал из-за незаконного увольнения.

Форма отчета — та, которая действовала в тот период.