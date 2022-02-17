Собираемость налогов за прошлый год выросла на треть

В 2021 году в России собрали 28,53 триллионов рублей налогов и сборов. Это на треть больше, чем в 2020 году.

К таким результатам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Почти половину всех поступлений в бюджет дает всего пять регионов: Москва — 16,8%;

Московская область — 4,8%

Санкт-Петербург — 5%;

ХМАО — 14,4%;

ЯНАО — 6,7%.

Самые крупные суммы бюджет получил от таких налогов, как НДПИ, НДС, налог на прибыль и НДФЛ.

Аналитики объяснили рост собираемости налогов на треть высокими ценами на нефть и снятием ограничений, которые были в 2020 году из-за пандемии.

По материалам «Известий».