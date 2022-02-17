Собираемость налогов за прошлый год выросла на треть

В 2021 году в России собрали 28,53 триллионов рублей налогов и сборов. Это на треть больше, чем в 2020 году.
К таким результатам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.
Почти половину всех поступлений в бюджет дает всего пять регионов:
- Москва — 16,8%;
- Московская область — 4,8%
- Санкт-Петербург — 5%;
- ХМАО — 14,4%;
- ЯНАО — 6,7%.
Самые крупные суммы бюджет получил от таких налогов, как НДПИ, НДС, налог на прибыль и НДФЛ.
Аналитики объяснили рост собираемости налогов на треть высокими ценами на нефть и снятием ограничений, которые были в 2020 году из-за пандемии.
По материалам «Известий».
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