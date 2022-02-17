Бухгалтера оштрафовали за неправильное оформление зарплатных платежек

В платежных поручениях в адрес физлиц в поле «20» надо указывать код вида дохода. Если его не указать, у сотрудника могут списать лишние деньги, а бухгалтера — оштрафовать.
Именно такая история произошла в Омской области.
Бухгалтер учреждения не присваивала коды при перечислении зарплаты работникам. У одной сотрудницы было удержание 50 % от зарплаты.
Но так как в платежке не было нужного кода (то есть иммунитета на списание), банк еще раз списал деньги с карты.
В итоге вся зарплата женщины ушла на оплату ее долгов.
Сотрудница обратилась к приставам. Они выехали в организацию провели проверку бухгалтерских документов.
Бухгалтера оштрафовали на 15 тыс. рублей по ч.3 ст. 17.14 КоАП.
Напомним, в платежке надо указывать код:
- «1» — при переводе зарплаты и иных доходов, по которым есть ограничения размеров удержания;
- «2» — при переводе выплат, на которые не может быть обращено взыскание;
- «3» — при переводе выплат, к которым ограничения не применяются.
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