Власти не забыли о налогах на дивиденды, сказал Силуанов

В Минфине напомнили, что они не забыли об идее собирать налоги с компаний, которые не инвестируют в развитие бизнеса.

Об этом напомнил министр Антон Силуанов.

«Пока эта тема, будем так говорить, подвисла, но это не значит, что она забыта полностью» — сказал он.

По его словам, часто возникает ситуация, когда у компании высокая прибыль, и половина этой прибыли идет на дивиденды, а где-то и больше половины. Министр выразил пожелание, что эти деньги должны работать в экономике, создавать рабочие места, а не выводились за рубеж.

Силуанов также добавил, что это регуляторная, а не фискальная задача.

«Думаю, что эта тема может возникнуть и возникнет, когда мы будем готовить основные направления налоговой политики на следующую трехлетку», — указал министр.

Цитаты по «РИА Новости».