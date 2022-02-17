Власти не забыли о налогах на дивиденды, сказал Силуанов

В Минфине напомнили, что они не забыли об идее собирать налоги с компаний, которые не инвестируют в развитие бизнеса.
Об этом напомнил министр Антон Силуанов.
«Пока эта тема, будем так говорить, подвисла, но это не значит, что она забыта полностью» — сказал он.
По его словам, часто возникает ситуация, когда у компании высокая прибыль, и половина этой прибыли идет на дивиденды, а где-то и больше половины. Министр выразил пожелание, что эти деньги должны работать в экономике, создавать рабочие места, а не выводились за рубеж.
Силуанов также добавил, что это регуляторная, а не фискальная задача.
«Думаю, что эта тема может возникнуть и возникнет, когда мы будем готовить основные направления налоговой политики на следующую трехлетку», — указал министр.
Цитаты по «РИА Новости».
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