Чьим интернетом и телефонией пользуетесь? Расскажите нам

«Клерку» нужны ваши отзывы о поставщиках услуг связи — интернета, телефонии и прочих IT-услуг для «Рейтинга компаний».

Связь для любой компании — одно из важнейших условий для работы. С учетом, что все переводится в цифру, многие отчеты переводятся в электронный вид, а базы — в облачные хранилища. И для бухгалтера очень важен стабильный и быстрый интернет.

Просим поучаствовать в нашем опросе.

А если есть, что рассказать о вашем поставщике услуг связи — пишите отзывы в « Рейтинге компаний ».

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