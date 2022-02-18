🚽 Работники могут ходить в туалет, когда захотят

Сотрудники не обязаны ждать, когда наступит обед или технологический перерыв, чтобы сходить в туалет. Можно в любое время встать и пойти в уборную.

Такое разъяснение дает Роструд.

По ТК обеденный перерыв может длиться от 30 минут до 2 часов.

Это время дается человеку для отдыха и питания.

Посещение туалета не входит в понятие времени для отдыха и питания.

Работник имеет право в любое время посещать туалет для удовлетворения естественных физиологических процессов.

У Роструда еще спросили, вправе ли работник пробыть в уборной сколько угодно времени. Но на этот вопрос трудинспекторы не ответили.

А в вашей компании не регламентировано время посещения туалета?