Алло, мы ищем таланты! «Клерк» ждет новых экспертов в «Консультации»

Набираем пополнение в команду экспертов «Клерка»: возможно, не хватает именно вас! Чтобы мы о вас узнали, достаточно заполнить небольшую форму.

«Консультации» — это один из топовых сервисов «Клерка», где наши читатели получают ответы на самые сложные профессиональные вопросы.

Если коротко, схема выглядит так: нам присылают вопрос, руководитель экспертного отдела оценивает его и отправляет нужному эксперту. Ответить на вопрос нужно развернуто, четко, в течение суток. За каждый ответ эксперт получает фиксированный гонорар.

Вопросов становится все больше, сферы все шире, и нам срочно требуется пополнение в команду! Если тот, кто нам нужен — это вы, заполните, пожалуйста, заявку:

Загрузка…