Алло, мы ищем таланты! «Клерк» ждет новых экспертов в «Консультации»

Набираем пополнение в команду экспертов «Клерка»: возможно, не хватает именно вас! Чтобы мы о вас узнали, достаточно заполнить небольшую форму.
«Консультации» — это один из топовых сервисов «Клерка», где наши читатели получают ответы на самые сложные профессиональные вопросы.
Если коротко, схема выглядит так: нам присылают вопрос, руководитель экспертного отдела оценивает его и отправляет нужному эксперту. Ответить на вопрос нужно развернуто, четко, в течение суток. За каждый ответ эксперт получает фиксированный гонорар.
Вопросов становится все больше, сферы все шире, и нам срочно требуется пополнение в команду! Если тот, кто нам нужен — это вы, заполните, пожалуйста, заявку:
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
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