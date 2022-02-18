В электронной трудовой не делают запись о военной службе

Если бывший контрактник впервые идет работать на гражданке, ему заводят электронную трудовую книжку. Но запись о военной службе туда вносить не надо.
Разъяснения дал Минтруд в письме № 14-2/ООГ-677 от 03.02.2022.
Ни СЗВ-ТД, ни СТД-Р не включают информацию о времени военной службы по закону «О воинской обязанности и военной службе».
Если для каких-то целей человеку надо подтвердить этот период, он может предъявить документы воинского учета.
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