В электронной трудовой не делают запись о военной службе

Если бывший контрактник впервые идет работать на гражданке, ему заводят электронную трудовую книжку. Но запись о военной службе туда вносить не надо.

Разъяснения дал Минтруд в письме № 14-2/ООГ-677 от 03.02.2022.

Ни СЗВ-ТД, ни СТД-Р не включают информацию о времени военной службы по закону «О воинской обязанности и военной службе».

Если для каких-то целей человеку надо подтвердить этот период, он может предъявить документы воинского учета.