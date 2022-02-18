Путин пообещал, что в этом году доходы россиян вырастут на 2,5 %

Владимир Путин заявил, что в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5 %. Такие ориентиры он поставил перед Правительством.
«Эту задачу обязательно нужно решить», — сказал Путин.
Инфляция в 2021 году была 8,39 %.
В январе 2022 года она составила 8,7 %.
Владимир Путин подчеркнул, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры соцподдержки, но и на экономический рост.
Это базовое условие для решения социальных задач.
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