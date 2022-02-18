Путин пообещал, что в этом году доходы россиян вырастут на 2,5 %

Владимир Путин заявил, что в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5 %. Такие ориентиры он поставил перед Правительством.

«Эту задачу обязательно нужно решить», — сказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры соцподдержки, но и на экономический рост.

Это базовое условие для решения социальных задач.